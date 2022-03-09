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В Изюме планируют эвакуацию людей и доставку гумконвоя

Автор: Мария Кучерявец

В г. Изюм Харьковской области подвергся ракетным обстрелам оккупанта. Несмотря на это в городе планируется эвакуация населения и доставка гуманитарного конвоя.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Изюм подвергся ракетным обстрелам, были попытки авианалетов, там сейчас очень горячо. Несмотря на это, на 9 часов у нас планируется договоренность по зеленому коридору - эвакуация жителей и доставка гуманитарного конвоя", - рассказал он.

Напомним, по данным Нацполиции, сейчас критическая ситуация в городе Изюме Харьковской области. За отказ сдаться российские оккупанты осадили город и уничтожают его.

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. В области войска Путина все еще бомбардируют объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

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