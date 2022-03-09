В Ізюмі планують евакуацію людей та доставку гумконвою

В м. Ізюм Харківської області піддався ракетним обстрілам окупанта. Попри це в місті планується евакуація населення та доставка гуманітарного конвою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Ізюм піддався ракетним обстрілам, були спроби авіанальотів, там наразі дуже гаряче. Не дивлячись на це, на 9 годину у нас планується домовленість щодо зеленого коридору - евакуація мешканців і доставка гуманітарного конвою", - розповів він.
Нагадаємо, за даними Нацполіції, зараз критична ситуація у місті Ізюмі Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.
Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення Харківської області. В області війська Путіна все ще бомбардують об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення.
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