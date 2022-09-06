UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для Изюма возникла серьезная угроза. Арестович рассказал об успехах ВСУ

Фото: ВСУ получили возможность обстреливать транспортные артерии возле Купянска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВСУ получили возможность обстреливать оккупантов в Изюме Харьковской области и на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно убежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город скрылись. Но российское командование пытается восстановить состояние, опрокидывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Но часть из них уже в плену", - отметил Арестович.

По его словам, над Изюмом нависла очень серьезная угроза. Также ВСУ теперь достреливают до Купянска. А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма и всей северо-восточной группировки на Донецком направлении.

"Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил советник Офиса президента.

Ранее мы писали, что министерство обороны США видит, что украинские военные "продолжают продвигаться вперед" в Херсонской области, отвоевывая населенные пункты.

Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их ударам со стороны россиян.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАлексей АрестовичВторжение России в Украину