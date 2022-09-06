Для Изюма возникла серьезная угроза. Арестович рассказал об успехах ВСУ

ВСУ получили возможность обстреливать оккупантов в Изюме Харьковской области и на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно убежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город скрылись. Но российское командование пытается восстановить состояние, опрокидывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Но часть из них уже в плену", - отметил Арестович.
По его словам, над Изюмом нависла очень серьезная угроза. Также ВСУ теперь достреливают до Купянска. А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма и всей северо-восточной группировки на Донецком направлении.
"Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил советник Офиса президента.
Ранее мы писали, что министерство обороны США видит, что украинские военные "продолжают продвигаться вперед" в Херсонской области, отвоевывая населенные пункты.
Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их ударам со стороны россиян.
Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал о освобождение двух населенных пунктов на южном направлении и одного - в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.