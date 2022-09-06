Для Изюма возникла серьезная угроза. Арестович рассказал об успехах ВСУ

"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно убежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город скрылись. Но российское командование пытается восстановить состояние, опрокидывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Но часть из них уже в плену", - отметил Арестович.

По его словам, над Изюмом нависла очень серьезная угроза. Также ВСУ теперь достреливают до Купянска. А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма и всей северо-восточной группировки на Донецком направлении.

"Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил советник Офиса президента.