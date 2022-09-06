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Для Ізюма виникла серйозна загроза. Арестович розповів про успіхи ЗСУ

Фото: ЗСУ отримали можливість обстрілювати транспортні артерії біля Куп'янська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ отримали можливість обстрілювати окупантів в Ізюмі Харківської області і на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"В одному місті, назву якого ми не називаємо, стала біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда Така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів. Але частина з них вже в полоні", - зазначив Арестович.

За його словами, над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза. Також ЗСУ тепер дострілюють до Куп'янська. А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма і всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку.

"Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав радник Офісу президента.

Раніше ми писали, що міністерство оборони США українські військові "продовжують просуватися вперед" в Херсонській області, відвойовуючи населені пункти.

Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їх звільнення не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх ударам з боку росіян.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.

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