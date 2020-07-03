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Изымали военное оборудование: руководство ГБР в Хмельницком отстранили от работы

Новости » Общество     03.07.2020 - 19:15
Изымали военное оборудование: руководство ГБР в Хмельницком отстранили от работы
Фото: ГБР (РБК-Украина)

Против сотрудников ГБР и СБУ открыли еще одно дело

Руководство управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком, руководителя следственного подразделения ГБР и следователей отстранили от работы. Их отстранили в рамках служебного расследования об изъятии военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также Главным следственным управлением ГБР начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина).

Напомним, в рамках следствия ГБР изъяло в нескольких воинских частях так называемые клистроны - основные элементы систем наведения средств ПВО.

Позже оборудование вернули, а в ГБР заявили о готовности уволить причастных к изъятию клистронов.

Также Владимир Зеленский потребовал провести расследование действий ГБР по изъятию военных приборов.

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Автор: РБК-Украина

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