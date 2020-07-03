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Вилучали військове обладнання: керівництво ДБР у Хмельницькому відсторонили від роботи

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 19:15
Вилучали військове обладнання: керівництво ДБР у Хмельницькому відсторонили від роботи
Фото: ДБР (РБК-Україна)

Проти співробітників ДБР та СБУ відкрили ще одну справу

Керівництво управління Державного бюро розслідувань в місті Хмельницькому, керівника слідчого підрозділу ДБР та слідчих відсторонили від роботи. Їх усунули в рамках службового розслідування про вилучення військової техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Також Головним слідчим управлінням ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у рамках слідства ДБР вилучило у кількох військових частинах так звані клістрони - основні елементи систем наведення засобів ППО.

Пізніше обладнання повернули, а в ДБР заявили про готовність звільнити причетних до вилучення клістронів.

Володимир Зеленський зажадав провести розслідування дій ДБР по вилученню військових приладів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДБРПВО
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