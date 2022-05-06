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"Извините, но имеем, что имеем". В Черкассах заговорили о подорожании проезда из-за проблем с горючим

Фото: мэр Черкасс Анатолий Бордаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что в городе возникло временное отсутствие горючего на АЗС. В связи с этим в городе ожидается подорожание проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Бондаренко в Facebook.

"Что касается стоимости проезда в маршрутных автобусах, на сегодняшний день возникло временное отсутствие горючего на АЗС в связи с аварией и ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ. Понятно, что если бензин подорожает вдвое, то вырастет стоимость проезда. Это вынужденный шаг, который городские власти не хотят на себя брать, но вынуждены идти навстречу перевозчикам", - заявил мэр Черкасс.

Он также добавил, что городской совет начинает процедуру поднятия стоимости проезда исключительно из-за повышения стоимости горючего.

"Так что друзья, извините, но имеем, что имеем", - добавил Бондаренко.

Напомним, в Киеве планируют вернуть плату за проезд в общественном транспорте. Это может произойти уже 16 мая.

Отметим, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.

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Черкассы