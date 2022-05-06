"Вибачте, але маємо, що маємо". У Черкасах заговорили про подорожчання проїзду через проблеми з пальним

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що в місті виникла тимчасова відсутність пального на АЗС. У зв'язку з цим в місті очікується подорожчання проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Бондаренка до Facebook.
"Що стосується вартості проїзду в маршрутних автобусах, на сьогодні виникла тимчасова відсутність пального на АЗС у зв'язку з аварією і ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ. Зрозуміло, що якщо бензин подорожчає вдвічі, то зросте вартість проїзду. Це вимушений крок, який міська влада не хоче на себе брати, але змушена йти назустріч перевізникам", - заявив мер Черкас.
Він також додав, що міська рада розпочинає процедуру підняття вартості проїзду виключно через підвищення вартості пального.
"Так що друзі, вибачте, але маємо, що маємо", - додав Бондаренко.
Нагадаємо, у Києві планують повернути плату за проїзд у громадському транспорті. Це може статися вже 16 травня.
Відзначимо, що роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.
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