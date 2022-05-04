Бензин и ДТ подорожали, но топливо есть не на всех АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 35,36 гривен за литр (+0,26 гривен), на бензин А-95 - 36,39 гривен за литр (+0,25 гривен), на дизельное топливо - 41,18 гривен за литр (+0,36 гривен), на автогаз - 30,90 гривен за литр (+0,05 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, в Украине наблюдается дефицит топлива на АЗС. При этом в правительстве обещают решить проблему в течение недели.