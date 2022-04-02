Известный фотограф и документалист Макс Левин погиб в Киевской области

Спустя почти три недели после исчезновения фотографа и документалиста Макса Левина стало известно о его гибели. Накануне его тело обнаружила полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lb.ua .

Сообщается, что полиция нашла погибшего апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская.

Издание отмечает, что еще 13 марта он в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправился в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили автомобиль и ушли в сторону Мощуна, с тех пор связи с ними не были. Позже в этом районе начались активные бои. Местонахождение и судьба Чернышева пока не установлены.

Кто такой Макс Левин

Левин работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий. Более 10 лет работал в редакции lb.ua, а также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press и другими мировыми агентствами.

Отметим, у Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

РБК-Украина публикует реквизиты для помощи семье:

Монобанк: 4441114420335646 - Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 - Инна Вареница.

Дату и место прощания с Максом семья сообщит в ближайшее время.