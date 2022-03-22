На линии фронта под Киевом пропал фоторепортер и журналист Макс Левин

Известный украинский фоторепортер и журналист Макс Левин уже больше недели не выходит на связь. Известно, что он находился на линии фронта в Киевской области.

Об этом сообщил его друг и коллега, соавтор документального проекта Afterilovaisk Маркиян Лисейко.

Сообщается, что Макс Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. На тот момент он находился в районе боевых действий с фотокамерой.

"Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Свой автомобиль он оставил возле села Гута Межигорская и ушел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он на связь больше не выходил и не появлялся в сети", - сообщил Лисейко.

Национальный союз журналистов информирует об исчезновении известного украинского фотожурналиста своих партнеров – европейскую и Международную федерацию журналистов.

Фото: Макс Левин

В НСЖУ есть телефоны Маркияна Лисейко, просим обращаться через горячую линию Союза журналистов.

Как сообщают в издании LB.ua, Макс Левин работал в районе, где начались интенсивные боевые действия. Он мог получить ранение или попасть в плен российских оккупантов.

Макс Левин родился в 1981 году в Киеве. Работает уже много лет как фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Сотрудничал с такими изданиями как Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

В 2014 году освещал события в восточных областях Украины. Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине.

"Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", - объяснял Левин.