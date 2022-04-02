Відомий фотограф і документаліст Макс Левін загинув у Київській області
Через майже три тижні після зникнення фотографа і документаліста Макса Левіна стало відомо про його загибель. Напередодні його тіло виявила поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lb.ua.
Повідомляється, що поліція знайшла загиблого після тривалих пошуків в районі села Гута Межигірська.
Видання зазначає, що ще 13 березня він у супроводі військовослужбовця і в минулому фотографа Олексія Чернишова відправився в Гуту Межигірську документувати наслідки російської агресії. Вони залишили автомобіль і пішли в бік Мощуна, з тих пір зв'язку з ними не були. Пізніше в цьому районі почалися активні бої. Місцезнаходження і доля Чернишова поки не встановлені.
Хто такий Макс Левін
Левін працював як фотокореспондент, документальний фотограф і оператор багатьох українських і міжнародних видань. Більше 10 років працював у редакції lb.ua, а також співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press та іншими світовими агентствами.
Нагадаємо, про зникнення Левіна стало відомо 22 березня.
Також раніше повідомлялося про загибель журналістки російського опозиційного видання The Insider.
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