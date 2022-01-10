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Известна вероятная причина пожара в Нью-Йорке

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США, Понедельник 10 января 2022 01:44
Известна вероятная причина пожара в Нью-Йорке Фото: причиной пожара а многоэтажке мог стать обогреватель (twitter.com/joeywreck)
Автор: Наталья Скороход

Причиной масштабного пожара в многоэтажке Нью-Йорка, вероятнее всего, стал обогреватель. Как известно, пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе 9 января и забрал жизни 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что "похоже, что это произошло из-за обогревателя".

Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро подтвердил это предположение. По его словам, начальники пожарной охраны на основании вещественных доказательств и рассказов жителей установили, что пожар начался из-за переносного электрического обогревателя в спальне квартиры.

Пожар начался в двухуровневой квартире и охватил второй и третий этажи здания, но дым распространился на каждый этаж. Дверь в квартиру была оставлена ​​открытой, поэтому все жители сильно надышались дымом.

"Пожарные находили жертв на каждом этаже на лестничных клетках и выводили их с остановкой сердца и дыхания", - рассказал Нигро.

Издание отмечает, что на месте происшествия фотограф видел, как спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию как минимум восьми людям перед зданием.

"Пожарные со шлангами работали, чтобы вытолкнуть дым из здания, и было замечено, как один из них разбил окно на верхнем этаже, чтобы выпустить дым", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что здание, в котором произошел пожар, было построено в 1972 году. В нем было выделено несколько квартир для домохозяйств с низким доходом.

Напомним, что в результате пожара в многоэтажке Нью-Йорка погибли 19 человек, 9 из них - дети. Десятки человек пострадали и были госпитализированы.

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