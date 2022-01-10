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Відома ймовірна причина пожежі в Нью-Йорку

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США, Понеділок 10 січня 2022 01:44
Відома ймовірна причина пожежі в Нью-Йорку Фото: причиною пожежі а багатоповерхівці міг стати обігрівач (twitter.com/joeywreck)
Автор: Наталья Скороход

Причина масштабної пожежі у багатоповерхівці Нью-Йорка, найімовірніше, став обігрівач. Як відомо, пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі 9 січня і забрав життя 19 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що "схоже, що це сталося через обігрівач".

Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро підтвердив це припущення. За його словами, начальники пожежної охорони на підставі речових доказів і розповідей жителів встановили, що пожежа почалася через переносний електричний обігрівач в спальні квартири.

Пожежа почалася у дворівневій квартирі та охопила другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на кожен поверх. Двері у квартиру були залишені відкритими, тому всі жителі сильно надихалися димом.

"Пожежники знаходили жертв на кожному поверсі на сходових клітках і виводили їх із зупинкою серця і дихання", - розповів Нігро.

Видання зазначає, що на місці події фотограф бачив, як рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію як мінімум восьми людям перед будівлею.

"Пожежники зі шлангами працювали, щоб виштовхнути дим з будівлі, і було помічено, як один з них розбив вікно на верхньому поверсі, щоб випустити дим", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що будівля, в якій сталася пожежа, було побудовано в 1972 році. У ній було виділено кілька квартир для домогосподарств з низьким доходом.

Нагадаємо, що в результаті пожежі в багатоповерхівці Нью-Йорка загинули 19 людей, 9 з них - діти. Десятки людей постраждали й були госпіталізовані.

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