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Извержения вулкана в Тонга: ударные волны вызвали разлив нефти в Перу

Автор: Иванна Шовкун

Извержения вулкана в Королевстве Тонга на юге Тихого океана вызвало ударную волну на побережье Перу. В результате в стране произошел разлив нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, сильные волны сдвинули лодку, на которую грузили нефть на нефтеперерабатывающий завод. Вследствие этого и произошел разлив. Количество пролитых галлонов не называют.

Перуанские власти заявили, что разлив был ликвидирован в течение нескольких часов. В настоящее время продолжается процесс очистки территории.

Местные власти закрыли пляжи для посещения из-за разлива.

Напомним, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.

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Землетрясение