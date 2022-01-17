Извержения вулкана в Тонга. Ударные волны дошли до Украины

В Королевстве Тонга на юге Тихого океана произошло мощного извержение вулкана. Ударные волны от извержения обогнули планету дважды и также дошли до Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

Волны зафиксировали украинские ученые. "Скачки" атмосферного давления зарегистрировали на частных метеостанциях в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке. Амплитуда кратковременных колебаний составляла 1,2-1,8 миллиметра ртутного столба. Кроме того, специалисты утверждают, что ударные волны от извержения обогнули нашу планету дважды. "Подтверждением этого являются многочисленные измерения цифровых барометров во многих странах. Чувствительные датчики засекли скачок плотности воздуха (следовательно, и атмосферного давления), что хорошо заметно на барограммах", - говорится в сообщении.