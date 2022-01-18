Извержения вулкана в Тонга: ударные волны вызвали разлив нефти в Перу

Извержения вулкана в Королевстве Тонга на юге Тихого океана вызвало ударную волну на побережье Перу. В результате в стране произошел разлив нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Так, сильные волны сдвинули лодку, на которую грузили нефть на нефтеперерабатывающий завод. Вследствие этого и произошел разлив. Количество пролитых галлонов не называют.

Перуанские власти заявили, что разлив был ликвидирован в течение нескольких часов. В настоящее время продолжается процесс очистки территории.

Местные власти закрыли пляжи для посещения из-за разлива.