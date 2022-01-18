Извержения вулкана в Тонга: ударные волны вызвали разлив нефти в Перу
Фото: в Перу произошел разлив нефти из-за извержения вулкана в Тонга (Pixabay)
Извержения вулкана в Королевстве Тонга на юге Тихого океана вызвало ударную волну на побережье Перу. В результате в стране произошел разлив нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Так, сильные волны сдвинули лодку, на которую грузили нефть на нефтеперерабатывающий завод. Вследствие этого и произошел разлив. Количество пролитых галлонов не называют.
Перуанские власти заявили, что разлив был ликвидирован в течение нескольких часов. В настоящее время продолжается процесс очистки территории.
Местные власти закрыли пляжи для посещения из-за разлива.
Напомним, в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.