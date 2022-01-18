Виверження вулкана в Тонга: ударні хвилі викликали розлив нафти в Перу
Фото: у Перу стався розлив нафти через виверження вулкана в Тонга (Pixabay)
Виверження вулкана в Королівстві Тонга на півдні Тихого океану викликало ударну хвилю на узбережжі Перу. В результаті в країні стався розлив нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Так, сильні хвилі зрушили човен, на який вантажили нафту на нафтопереробний завод. Внаслідок цього і стався розлив. Кількість пролитих галонів не називають.
Перуанська влада заявила, що розлив був ліквідований протягом декількох годин. В даний час продовжується процес очищення території.
Місцева влада закрила пляжі для відвідування через розлив.
Нагадаємо, в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 бали. Підземні поштовхи відчувалися на території Одеської області.