UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Извержение вулкана в Тонга: на остров прибыл первый самолет с помощью

Автор: Ольга Белей

В главный аэропорт Тонги прибыл военный самолет Новой Зеландии, после того как работники и волонтеры отчистили взлетную полосу. Остальные самолеты Новой Зеландии и Австралии должны прилететь в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"В Тонгу прибыл первый самолет с иностранной помощью, доставивший столь необходимую воду и припасы", - пишет издание.

СМИ отмечает, что из-за облака вулканического пепла и последствий масштабного цунами в Тонгу несколько дней не могли доставить помощь. Также толстый слой пепла лежал на взлетной полосе аэропорта в столице Нукуалофе, из-за чего самолеты не могли приземлиться.

Командующий вооруженными силами Новой Зеландии адмирал Джим Гилмор назвал "титаническими усилиями" работу по очистке взлетной полосы местными работниками, у которых были только лопаты и тележки. Также он подтвердил, что в четверг в Тонгу прибыл самолет C-130 Геркулес с запасами воды, палатками, генераторами, продуктами и предметами гигиены, а также оборудованием для связи.

Напомним, что извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна накрыла Тонга и угрожала другим странам.

Во вторник пресс-служба премьер-министра Тонги впервые опубликовала заявление, в котором говорится о разрушении и жертвах в результате извержения вулкана.

В заявлении правительство подтвердило гибель трех человек. Однако число жертв может возрасти, поскольку власти не смогли установить контакт с несколькими обитаемыми островами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьЗемлетрясение