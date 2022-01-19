Извержение вулкана в Тихом океане: правительство Тонги впервые сообщило о жертвах

Правительство Тонги впервые сообщило о разрушениях и жертвах после извержения вулкана. Как известно, извержение вулкана в Тихом океане произошло в субботу, 15 января, и вызвало цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Информация о последствиях извержения вулкана до сих пор не была доступна из-за сбоя связи, вызванного обрывом основного подводного кабеля. Всю информацию по этому поводу мир получал, в основном, от самолетов-разведчиков и спутников.
извержения вулкана.
Напомним, что извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна накрыла Тонга и угрожала другим странам.