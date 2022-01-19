Виверження вулкана в Тихому океані: уряд Тонги вперше повідомив про жертви

Уряд Тонги вперше повідомив про руйнування і жертви після виверження вулкана. Як відомо, виверження вулкана в Тихому океані сталося в суботу, 15 січня, і викликало цунамі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Інформація про наслідки виверження вулкана досі не була доступна через збій зв'язку, викликаного обривом основного підводного кабелю. Всю інформацію з цього приводу світ отримував, в основному, від літаків-розвідників і супутників.
виверження вулкана.
Нагадаємо, що виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля накрила Тонга і загрожувала іншим країнам.