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Извержение вулкана на Канарах: власти Испании объявят остров Ла Пальма зоной бедствия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Испании 28 сентября объявят остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха. Правительство также готовит специальный план по восстановлению пострадавших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Исключительная ситуация на Ла Пальме требует исключительных действий. В следующий вторник (28 сентября - ред.) Совет министров одобрит классификацию острова Ла Пальма как зоной катастрофического бедствия", - сказал Санчес в ходе визита на остров.

Он добавил, что правительство уже работает над специальным планом восстановления острова с немедленными мерами, направленными на устранение ущерба, нанесенного извержением. Премьер также уточнил, что будет оказана помощь тем, кто лишился своих домов из-за удара стихии.

Извержение на острове Ла Пальма началось 19 сентября. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным, выбрасывая лаву, которая распространилась на 180 гектаров.

В результате удара стихии на острове разрушено около 400 зданий. Местные жители в основном зарабатывают на жизнь туризмом и сельским хозяйством. Извержение нанесло сильный удар по обеим отраслям.

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