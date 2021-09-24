Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії оголосить острів Ла Пальма зоною лиха

Влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре В'єха. Уряд також готує спеціальний план з відновлення постраждалих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
"Виняткова ситуація на Ла Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка (28 вересня - ред.) Рада міністрів схвалить класифікацію острова Ла Пальма як зоною катастрофічного лиха", - сказав Санчес в ході візиту на острів.
Він додав, що уряд вже працює над спеціальним планом відновлення острова з негайними заходами, спрямованими на усунення збитку, нанесеного виверженням. Прем'єр також уточнив, що буде надана допомога тим, хто позбувся своїх будинків через удар стихії.
Виверження на острові Ла Пальма почалося 19 ересня. За даними місцевої влади вулкан продовжує залишатися нестабільним, викидаючи лаву, яка поширилася на 180 гектарів.
В результаті удару стихії на острові зруйновано близько 400 будівель. Місцеві жителі в основному заробляють на життя туризмом і сільським господарством. Виверження завдало сильного удару по обох галузях.