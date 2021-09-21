Извержение вулкана на Канарах разрушило более 160 домов

Извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма. Лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

Сообщается, что в ночь на 21 сентября на острове Пальма были зафиксированы еще четыре небольших землетрясения. Из-за нового потока лавы эвакуировали людей в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. Общее число эвакуированных из-за извержения вулкана почти достигло 6 000.

Также сообщается, что лавовый поток приближается к городку Тодоке, но его скорость существенно упала. Лава уже покрыла площадь более 100 га.