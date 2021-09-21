Виверження вулкана на Канарах зруйнувало понад 160 будинків

Виверження вулкана на Канарських островах знищило не менше 166 будинків на острові Пальма. Лавовий потік наближається до містечка Тодоке з населенням близько 1 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena SER.

Повідомляється, що в ніч на 21 вересня на острові Пальма були зафіксовані ще чотири невеликі землетруси. Через новий потік лави евакуювали людей в одному з районів муніципалітету Ель-Пасо. Загальна кількість евакуйованих через виверження вулкана майже досягла 6 000.

Також повідомляється, що лавовий потік наближається до містечка Тодоке, але його швидкість істотно впала. Лава вже покрила площу понад 100 га.