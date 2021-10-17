Извержение вулкана на Канарах: на острове отменили авиарейсы

Авиакомпании отменили пассажирские рейсы на острове Ла-Пальма на Канарских островах из-за извержения вулкана. Перелеты опасны из-за облака пепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Всего авиакомпании отменили 38 авиарейсов 17 октября.
Также известно, что 7000 человек были эвакуированы с острова из-за извержения вулкана. Стихийное бедствие не привело к человеческим жертвам, но принесло большие разрушения.
Напомним, что остров Ла-Пальма власти объявили зоной бедствия. Это значит, что людям, пострадавшим от извержения вулкана, предоставят материальную помощь и поддержку.