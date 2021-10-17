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Виверження вулкана на Канарах: на острові скасували авіарейси

Автор: Наталья Скороход

Авіакомпанії скасували пасажирські рейси на острові Ла-Пальма на Канарських островах через виверження вулкана. Перельоти небезпечні через хмари попелу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Всього авіакомпанії скасували 38 авіарейсів 17 жовтня.

Також відомо, що 7000 осіб були евакуйовані з острова через виверження вулкана. Стихійне лихо не призвело до людських жертв, але принесло великі руйнування.

Нагадаємо, що острів Ла-Пальма влада оголосила зоною лиха. Це означає, що людям, постраждалим від виверження вулкана, нададуть матеріальну допомогу і підтримку.

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