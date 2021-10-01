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Извержение вулкана на Канарах: остров Ла-Пальма расширился из-за лавового потока

Автор: Сергей Пышкин

Поверхность острова Ла-Пальма расширилась из-за извержения вулкана. Площадь затвердевшей лавы составляет более 300 гектаров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

После извержения вулкана, лава вытекла к океану и после столкновения с холодной водой - затвердела. Согласно спутниковым снимкам, на острове образовался нарост в форме латинской буквы "D". Площадь лавы составляет около 300 гектаров. Всего пепел, в результате извержения, покрыл почти 2 тысячи гектаров острова.

Отмечается, что вулкан Кумбре Велья активен в течение последних двух недель. Он проснулся после полувекового сна и ежедневно выбрасывает в атмосферу почти 17 тысяч тонн диоксида серы.

Около 6 тысяч жителей острова были эвакуированы.

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Испания