Виверження вулкана на Канарах: острів Ла-Пальма розширився через витік лави

Після виверження вулкану, лава витекла до океану й після зіткнення з холодною водою - затверділа. Згідно з супутниковими знімками, на острові утворився наріст у формі латинської літери "D". Площа лави становить близько 300 гектарів. Загалом попіл, внаслідок виверження, покрив майже 2 тисячі гектарів острова.

Зазначається, що вулкан Кумбре Велья активний протягом останніх двох тижнів. Він прокинувся після півстолітнього сну й щодня викидає в атмосферу майже 17 тисяч тонн діоксиду сірки.

Близько 6 тисяч жителів острова були евакуйовані.