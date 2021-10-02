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Извержение вулкана на Канарах: местные изолировались из-за загрязнения воздуха

Автор: Сергей Пышкин

На испанском острове Пальма, где произошло извержение вулкана, тысячи людей были вынуждены изолироваться из-за загрязнения воздуха. Раскаленная лава начала вытекать из третьей щели, которая недавно образовалась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Первого октября в вулкане открылась третья трещина. Из-за вулканических выбросов, согласно рекомендациям властей, тысячи людей были вынуждены изолироваться вследствие ухудшения качества воздуха. В частности, из-за затвердевшей лавы - поверхность острова увеличилась на 338 гектаров.

Отмечается, что местным ежедневно приходится очищать свои дома и предприятия от пепла. Его складывают в специальные контейнеры для дальнейшего использования в качестве удобрения.

"Мы постоянно убираем эту пыль и пепел, чтобы более или менее поддерживать все в чистоте",- сообщила одна из жительниц острова.

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Испания