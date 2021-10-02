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Виверження вулкана на Канарах: місцеві ізолювалися через забруднення повітря

Автор: Сергій Пишкін

На іспанському острові Пальма, де відбулося виверження вулкану, тисячі людей були змушені ізолюватися через забруднення повітря. Розпечена лава почала витікати з третьої щілини, яка нещодавно утворилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Першого жовтня в вулкані відкрилась третя тріщина. Через вулканічні викиди, відповідно до рекомендацій влади, тисячі людей були змушені ізолюватися внаслідок погіршення якості повітря. Зокрема, через затверділу лаву - поверхня острову збільшилась на 338 гектарів.

Зазначається, що місцевим щодня доводиться очищати свої будинки й підприємства від попелу. Його складають у спеціальні контейнери для подальшого використання в якості добрива.

"Ми постійно прибираємо цей пил і попіл, щоб більш-менш підтримувати все в чистоті", - повідомила одна з мешканок острова.

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Іспанія