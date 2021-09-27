Извержение вулкана на Канарах: лава приближается к океану

Служба спасения Канарских островов предупредила, что лава температурой 1 250 градусов по Цельсию может приблизиться к Атлантическому океану в ближайшие часы, что может вызвать взрывы и облака токсичных газов над островом.

"Учитывая возможность того, что в ближайшие часы лава достигнет моря в прибрежной зоне Тазакорте, и в преддверии возможных выбросов вредных для здоровья газов, комитет по чрезвычайным ситуациям Канарских островов приказывает закрыть Сан-Борондон, Марина-Альта, Марина-Баха и Ла-Кондеса", - говорится в сообщении.

Ранним утром в понедельник лава прошла мимо юго-западного города Тодоке, который был эвакуирован несколько дней назад и находился всего в 1,6 километрах от побережья Ла Пальмы, по данным аварийных служб.

Власти также призвали жителей в радиусе 5 км от вулкана принять дополнительные меры предосторожности в связи с возможностью новых взрывных извержений, которые могут привести к осыпанию стекла.