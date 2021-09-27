Виверження вулкана на Канарах: лава наближається до океану

Служба порятунку Канарських островів попередила, що лава температурою 1 250 градусів за Цельсієм може наблизитися до Атлантичного океану в найближчі години, що може викликати вибухи і хмари токсичних газів над островом.

"Враховуючи можливість того, що в найближчі години лава досягне моря в прибережній зоні Тазакорті, і напередодні можливих викидів шкідливих для здоров'я газів, комітет з надзвичайних ситуацій Канарських островів наказує закрити Сан-Борондон, Марина-Альта, Марина-Баха і Ла-Кондеса", - йдеться в повідомленні.

Рано вранці в понеділок лава пройшла повз південно-західного міста Тодоке, який був евакуйований кілька днів тому і знаходився всього за 1,6 кілометра від узбережжя Ла Пальми, за даними аварійних служб.

Влада також закликала жителів В радіусі 5 км від вулкана вжити додаткових запобіжних заходів у зв'язку з можливістю нових вибухових вивержень, які можуть привести до осипання скла.