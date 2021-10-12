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Извержение вулкана на Канарах: дополнительно эвакуировали еще 800 человек

Автор: Сергей Пышкин

На острове Ла-Пальма, из-за активности вулкана Кумбре-Вьеха, эвакуировали дополнительно около 800 человек. За последние несколько часов было зафиксировано 64 мелких землетрясения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении - было принято решение эвакуировать до 800 жителей в районе Лос-Льянос-де-Аридане.

Согласно данным Национального географического института, за последние часа было зафиксировано 64 мелких землетрясений, однако самый мощный из них, магнитудой 4,1, было ощутимо на всей территории острова.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стенка кратера. Это спровоцировало более интенсивные потоки лавы.

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Испания