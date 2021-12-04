Извержение вулкана в Индонезии: один человек погиб и десятки пострадали

Как сообщил замглавы администрации округа Масдар, погибший проживал в округе Лумаджанг. По его словам, при извержении вулкана пострадал 41 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести.

Также отмечается, что из-за стремительного движения лавы местные жители оказались заблокированы в домах и зданиях. Для их эвакуации власти привлекают вертолеты.

Кроме того, эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог и полностью уничтоженный мост в этом районе.