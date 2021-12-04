Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула і десятки постраждали

Як повідомив заступник голови адміністрації округу Масдар, загиблий проживав в окрузі Лумаджанг. За його словами, при виверженні вулкана постраждала 41 людина. Вони отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Також наголошується, що через стрімкий рух лави місцеві жителі виявилися заблоковані в будинках і будівлях. Для їх евакуації влада залучає вертольоти.

Крім того, евакуацію жителів ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг і повністю знищений міст в цьому районі.