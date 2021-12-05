Извержение вулкана в Индонезии: количество погибших увеличилось

В результате изввержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек. Десятки людей получили ожоги и травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Власти объясняют, что в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района в соседнем районе Лумаджанг с городом Маланг, и разрушены здания.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями(BNPB) Абдул Мухари сообщил, что в результате извержения вулкана погибло 13 человек, двое из которых были опознаны.

Также известно, что 98 человек получили травмы, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы.