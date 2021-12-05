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Извержение вулкана в Индонезии: количество погибших увеличилось

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Индонезия, Воскресенье 05 декабря 2021 06:52
Извержение вулкана в Индонезии: количество погибших увеличилось Фото: извержение вулкана в Индонезии забрало 13 жизней (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В результате изввержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек. Десятки людей получили ожоги и травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти объясняют, что в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района в соседнем районе Лумаджанг с городом Маланг, и разрушены здания.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями(BNPB) Абдул Мухари сообщил, что в результате извержения вулкана погибло 13 человек, двое из которых были опознаны.

Также известно, что 98 человек получили травмы, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы.

Были госпитализированы по меньшей мере 35 человек, 41 человек получил ожоги.

Напомним, что ранее сообщалось о первой жертве в результате извержения вулкана Семеру. Власти объяснили, почему не могут оперативно эвакуировать население.

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