Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих збільшилася
В результаті виверження вулкана Семеру на острові Ява в Індонезії загинуло 13 осіб. Десятки людей отримали опіки й травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Влада пояснює, що в результаті виверження був пошкоджений стратегічний міст, що з'єднує два райони в сусідньому районі Лумаджанг з містом Маланг, і зруйновані будівлі.
Офіційний представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами (BNPB) Абдул Мухарі повідомив, що в результаті виверження вулкана загинуло 13 осіб, двоє з яких були упізнані.
Також відомо, що 98 осіб отримали травми, в тому числі дві вагітні жінки, а 902 людини були евакуйовані.
Були госпіталізовані щонайменше 35 осіб, 41 людина отримала опіки.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про першу жертву в результаті виверження вулкана Семеру. Влада пояснила, чому не може оперативно евакуювати населення.