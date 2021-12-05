Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих збільшилася

В результаті виверження вулкана Семеру на острові Ява в Індонезії загинуло 13 осіб. Десятки людей отримали опіки й травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада пояснює, що в результаті виверження був пошкоджений стратегічний міст, що з'єднує два райони в сусідньому районі Лумаджанг з містом Маланг, і зруйновані будівлі.

Офіційний представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами (BNPB) Абдул Мухарі повідомив, що в результаті виверження вулкана загинуло 13 осіб, двоє з яких були упізнані.

Також відомо, що 98 осіб отримали травми, в тому числі дві вагітні жінки, а 902 людини були евакуйовані.