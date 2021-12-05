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Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих збільшилася

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Індонезія, Неділя 05 грудня 2021 06:52
Виверження вулкана в Індонезії: кількість загиблих збільшилася Фото: виверження вулкана в Індонезії забрало 13 життів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В результаті виверження вулкана Семеру на острові Ява в Індонезії загинуло 13 осіб. Десятки людей отримали опіки й травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада пояснює, що в результаті виверження був пошкоджений стратегічний міст, що з'єднує два райони в сусідньому районі Лумаджанг з містом Маланг, і зруйновані будівлі.

Офіційний представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами (BNPB) Абдул Мухарі повідомив, що в результаті виверження вулкана загинуло 13 осіб, двоє з яких були упізнані.

Також відомо, що 98 осіб отримали травми, в тому числі дві вагітні жінки, а 902 людини були евакуйовані.

Були госпіталізовані щонайменше 35 осіб, 41 людина отримала опіки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про першу жертву в результаті виверження вулкана Семеру. Влада пояснила, чому не може оперативно евакуювати населення.

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