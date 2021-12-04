Извержение вулкана в Индонезии: один человек погиб и десятки пострадали
В результате извержении вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погиб один человек, еще более 40 пострадали. Некоторые местные жители не успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel News Asia.
Как сообщил замглавы администрации округа Масдар, погибший проживал в округе Лумаджанг. По его словам, при извержении вулкана пострадал 41 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести.
Также отмечается, что из-за стремительного движения лавы местные жители оказались заблокированы в домах и зданиях. Для их эвакуации власти привлекают вертолеты.
Кроме того, эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог и полностью уничтоженный мост в этом районе.
Detik detik awan panas letusan semeru @lumajangsatu1 pic.twitter.com/ypmTXarDK5— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
Напомним, 4 декабря вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла высотой 15 километров. Жители спасались бегством.