ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Извержение вулкана в Индонезии: один человек погиб и десятки пострадали

Новина українською →
Джакарта, Суббота 04 декабря 2021 21:12
Извержение вулкана в Индонезии: один человек погиб и десятки пострадали Фото: при извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, десятки пострадали (thehindu.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате извержении вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погиб один человек, еще более 40 пострадали. Некоторые местные жители не успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel News Asia.

Как сообщил замглавы администрации округа Масдар, погибший проживал в округе Лумаджанг. По его словам, при извержении вулкана пострадал 41 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести.

Также отмечается, что из-за стремительного движения лавы местные жители оказались заблокированы в домах и зданиях. Для их эвакуации власти привлекают вертолеты.

Кроме того, эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог и полностью уничтоженный мост в этом районе.

Напомним, 4 декабря вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла высотой 15 километров. Жители спасались бегством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия Джакарта
NEWS
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего