UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Извержение вулкана в Индонезии: число жертв увеличивается

Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате извержение вулкана в Индонезии возросло до 43 человек. Более 100 человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным спасателей, 104 человека получили ранения, среди которых 32 получили серьезные травмы, а 82 - средней степени тяжести.

В то же время правительство увеличило количество пунктов временного размещения беженцев до 121.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вулкан Семеру начал извержение еще 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, накрывший ближайшие деревни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия