Извержение вулкана в Индонезии: число жертв увеличивается

Число погибших в результате извержение вулкана в Индонезии возросло до 43 человек. Более 100 человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно данным спасателей, 104 человека получили ранения, среди которых 32 получили серьезные травмы, а 82 - средней степени тяжести.
В то же время правительство увеличило количество пунктов временного размещения беженцев до 121.
Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вулкан Семеру начал извержение еще 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, накрывший ближайшие деревни.