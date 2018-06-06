После извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести

Число погибших вследствие извержения вулкана в Гватемале возросло до 75 человек

В Гватемале вследствие извержения вулкана Фуэго число пропавших без вести составило почти 200 человек. Об этом сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы, передает CNN.

Сообщается, что в настоящий момент составлены списки пропавших без вести, в которые входят 192 человека. Власти Гватемалы узнали их имена, возраст место жительства. Достоверно известно, что из 75 обнаруженных тел опознаны останки 23 человек.

Также сообщается, что сейчас известно о 75 погибших. В том числе спасатели обнаружили двух девочек в возрасте 3 и 6 лет.

Отмечается, что по мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших может расти. Стихия затронула более 1,7 млн человек. По всей стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, число погибших взросло до 72 человек.