В Гватемале снова произошло извержение вулкана, есть жертвы

Власти начали вторую волну эвакуации

В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, число погибших взросло до 72 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, из вулкана вытекает горячий газ и расплавленная скальная порода.

"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, Фуэго является одним из нескольких действующих вулканов среди 34 в Центральной Америке. Он находится вблизи города Антигуа, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пережившего несколько крупных извержений.

Hundreds of oceanfront homes have been destroyed overnight by lava flow from Hawaii's Kilauea volcano, officials report https://t.co/X16omNgfRg pic.twitter.com/BBIrzTaAEJ — AFP news agency (@AFP) June 6, 2018

Guatemala volcano explodes again, evacuations ordered https://t.co/KtHOjyk02H — Reuters Top News (@Reuters) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.