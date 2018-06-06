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В Гватемале снова произошло извержение вулкана, есть жертвы

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 04:59
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)

Власти начали вторую волну эвакуации

В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, число погибших взросло до 72 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, из вулкана вытекает горячий газ и расплавленная скальная порода.

"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, Фуэго является одним из нескольких действующих вулканов среди 34 в Центральной Америке. Он находится вблизи города Антигуа, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пережившего несколько крупных извержений.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.

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Теги публикации: вулкан, Гватемала, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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