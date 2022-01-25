Извержение в Тонга было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, - NASA

По данным NASA, извержение подводного вулкана недалеко от Королевства Тонга на юге Тихого океана было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ударные волны от извержения обогнули планету дважды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Джим Гарвин, главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда, сказал, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января высвободило "в сотни раз больше энергии, чем ядерный взрыв в Хиросиме".

"Это предварительная оценка, но мы думаем, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно где-то от 4 до 18 мегатонн в тротиловом эквиваленте", - сказал Гарвин.

Для сравнения, по оценкам ученых, извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году высвободило 24 мегатонны энергии, а Кракатау - одно из крупнейших вулканических событий в истории - 200 мегатонн в 1883 году.

В результате извержения недалеко от Тонга вулканический пепел поднялся в атмосферу на высоту до 40 километров и вызвал волны цунами высотой до 15 метров, которые обрушились на части архипелага, включая главный остров тихоокеанского государства.

По словам премьер-министра Королевства Тонга, вулканическое облако распространилось на все примерно 170 островов страны, затронув все население, насчитывающее более 100 000 человек.