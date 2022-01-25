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Виверження в Тонга було в сотні разів потужнішим за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, - NASA

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Тонга, Вівторок 25 січня 2022 12:56
Виверження в Тонга було в сотні разів потужнішим за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, - NASA Фото: у NASA назвали кількість енергії, вивільнену виверженням вулкана біля Тонга (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

За даними NASA, виверження підводного вулкана недалеко від Королівства Тонга на півдні Тихого океану було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму. Ударні хвилі від виверження обігнули планету двічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джим Гарвін, головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда, сказав, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 січня вивільнило "в сотні разів більше енергії, ніж ядерний вибух у Хіросімі".

"Це попередня оцінка, але ми думаємо, що кількість енергії, вивільнена виверженням, була еквівалентна десь від 4 до 18 мегатонн у тротиловому еквіваленті", - сказав Гарвін.

Для порівняння, за оцінками вчених, виверження вулкана Сент-Хеленс в 1980 вивільнило 24 мегатонни енергії, а Кракатау - одна з найбільших вулканічних подій в історії - 200 мегатон в 1883 році.

Внаслідок виверження неподалік Тонга вулканічний попіл піднявся в атмосферу на висоту до 40 кілометрів і викликав хвилі цунамі заввишки до 15 метрів, що обрушилися на частини архіпелагу, включаючи головний острів тихоокеанської держави.

За словами прем'єр-міністра Королівства Тонга, вулканічна хмара поширилася на всі приблизно 170 островів країни, торкнувшись населення, що налічує понад 100 000 людей.

Нагадаємо, виверження вулкана в Королівстві Тонга на півдні Тихого океану викликало ударну хвилю на узбережжі Перу. Внаслідок цього в країні стався розлив нафти.

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