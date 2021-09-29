Извержение на Канарах: в океане выросла 50-метровая пирамида из лавы

В результате извержения вулкана на Канарских островах лава уже достигла Атлантического океана. И сформировала пирамиду высотой 50 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Сообщается, что поток лавы падал в океан со скалы высотой около 100 метров на пляже Гиррес. При контакте лавы с водой образовались облака дыма, которые двигались либо вглубь острова, либо в океан в зависимости от направления ветра.

По данным ученых из Испанского института океанографии, менее чем за 45 минут в воде образовалась пирамида высотой около 50 метров, которая продолжает расти.