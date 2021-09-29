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Виверження на Канарах: в океані виросла 50-метрова піраміда з лави

Автор: Юлія Бойко

В результаті виверження вулкана на Канарських островах лава вже досягла Атлантичного океану. І сформувала піраміду висотою 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Повідомляється, що потік лави падав в океан зі скелі висотою близько 100 метрів на пляжі Гіррес. При контакті лави з водою утворилися хмари диму, які рухалися або вглиб острова, або в океан в залежності від напрямку вітру.

За даними вчених з іспанського інституту океанографії, менш ніж за 45 хвилин у воді утворилася піраміда висотою близько 50 метрів, яка продовжує рости.

Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана, яке триває вже кілька днів.

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Іспанія