Виверження на Канарах: в океані виросла 50-метрова піраміда з лави

В результаті виверження вулкана на Канарських островах лава вже досягла Атлантичного океану. І сформувала піраміду висотою 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Повідомляється, що потік лави падав в океан зі скелі висотою близько 100 метрів на пляжі Гіррес. При контакті лави з водою утворилися хмари диму, які рухалися або вглиб острова, або в океан в залежності від напрямку вітру.

За даними вчених з іспанського інституту океанографії, менш ніж за 45 хвилин у воді утворилася піраміда висотою близько 50 метрів, яка продовжує рости.