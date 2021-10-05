Извергает "огненные шары": ученые не исключают повышения активности вулкана на Канарах

Отмечается, что из кратера вулкана начали вылетать огненные шары - большие горящие пирокласты.

В понедельник, в южной части острова было зафиксировано 115 землетрясений, однако их амплитуда не превышала 4,0.

Площадь затвердевшей лавы выросла до 413 гектаров из 338.

Добавим, что с начала извержения вулкана, потоки лавы разрушили тысячи зданий. Около 6 тысяч человек были эвакуированы, а из-за загрязнения воздуха - местные вынуждены изолироваться.