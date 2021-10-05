Вивергає "вогняні кулі": вчені не виключають підвищення активності вулкану на Канарах

Зазначається, що з кратера вулкану почали вилітати вогняні кулі - великі палаючі пірокласти.

В понеділок, в південній частині острова було зафіксовано 115 землетрусів, однак їх амплітуда не перевищувала 4,0.

Площа затверділої лави виросла до 413 гектарів з 338.

Додамо, що з початку виверження вулкану, потоки лави зруйнували тисячі будівель. Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані, а через забруднення повітря - місцеві змушені ізолюватися.