По Ізраїлю випустили ракети з сектору Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Армії оборони Ізраїля.

Опівночі на півдні країни було оголошено повітряну тривогу. Після стало відомо, що з сектору Газа по Ізраїлю було випущено дві ракети - обидві було збито силами ППО.

Нагадаємо, що винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

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