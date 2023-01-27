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По Ізраїлю випустили ракети з сектору Газа

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Ізраїль, П'ятниця 27 січня 2023 01:02
По Ізраїлю випустили ракети з сектору Газа Фото: Ізраїль обстріляли ракетами із сектору Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 27 січня, Ізраїль зазнав обстрілу зі сторони сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Армії оборони Ізраїля.

Опівночі на півдні країни було оголошено повітряну тривогу. Після стало відомо, що з сектору Газа по Ізраїлю було випущено дві ракети - обидві було збито силами ППО.

Нагадаємо, що винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

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Ізраїль Сектор Газа
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